Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim Kardeşlerimi Suistimal Ediyorlar, İstismar Ediyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim Kardeşlerimi Suistimal Ediyorlar, İstismar Ediyorlar

43 dakika önce

- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim Kardeşlerimi Suistimal Ediyorlar, İstismar Ediyorlar, System.String[]
- Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Mitinginde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:46 Kaynak: AA

Beylikdüzü, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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