Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim Kardeşlerimi Suistimal Ediyorlar, İstismar Ediyorlar
43 dakika önce
- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
- Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Mitinginde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:46 Kaynak: AA
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