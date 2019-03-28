Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Kürt Kardeşlerimin Oyları Kendi İradelerindedir.
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradelerindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Benim Kürt kardeşlerimin oyları kendi iradelerindedir. Nereye isterlerse oraya bu oylarını kullanırlar ve AK Partili olarak bizler, bugüne kadar Kürt kardeşlerimin Güneydoğu'da Doğu'da bütün haklarının en üst düzeyde savunucusu olduk."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 08:25 Kaynak: AA
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