Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Vatandaşlarım Simsarların Elinden Alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Vatandaşlarım Simsarların Elinden Alındı.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı. Fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Politika
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