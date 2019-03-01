Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Vatandaşlarım Simsarların Elinden Alındı.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Benim vatandaşlarım simsarların elinden alındı. Fiyatlar tanzim satışlarda yüzde 50 düştü, daha da düşüyor."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:24 Kaynak: AA
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