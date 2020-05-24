CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BERDİMUHAMEDOV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BERDİMUHAMEDOV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Türkmenistan Cumhurbaşkanı
Gurbangulu Berdimuhamedov
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. İki lider, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği konularını ele alındı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 10:43 Kaynak: DHA
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