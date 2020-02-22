Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti

11 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bergama Belediyesine ziyarette bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Belediye Başkanı Hakan Koştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Koştu, ziyaret sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Belediye özel defterini de imzalayan Erdoğan, belediye önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bir vatandaş, Erdoğan'a kendisinin kara kalem resmini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı'yı da kabul etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Bergama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüz nakilli Recep Sert ile eşi Esma Sert'ten ayrılık kararı
Ispanak fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye rüşvet tepkisi: Yalova'da milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 21:14:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]