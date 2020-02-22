Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama'da halka hitap etti: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İdlib meselesindeki kararlılığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a telefon görüşmelerinde ilettiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız." dedi.

Erdoğan, Bergama ilçesinde vatandaşlara hitabında, bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri içerisinde 5 Türk firmasının bulunduğuna dikkati çekti. "Ekonomiyle ilgili kararlarımızı alırken de terörle mücadeleyi yürütürken de kimseden icazet almıyoruz." diyen Erdoğan, Türkiye'nin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıp uyguladıklarını vurguladı.

Erdoğan, yurt dışında ve içinde gerçekleştirilen operasyonlarda bölücü terör örgütüne en tarihinin en ağır darbelerini indirdiklerini, teröristleri açtıkları çukurlara gömmekle kalmayıp aynı zamanda terör örgütünü Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Pençe harekatlarıyla Suriye ve Irak'ta hezimete uğrattıklarını ifade etti. Suriye içerisinde 8 bin 300 kilometrekarelik alanı DEAŞ'lı, PKK/ YPG'li teröristlerden temizlediklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir dönem PKK'lı canilerin cirit attığı bölgelerde şimdi huzur, barış, istikrar var. İnşallah aynı sükunet ortamını 4 milyon insanın yaşadığı İdlib'de de tesis edeceğiz. Bay Kemal diyor ki 'Ne işiniz var orada?' Bay Kemal, 'Partim Atatürk'ün partisidir.' diyorsun, değil mi? Şu anda Atatürk senin bu söylediklerini duyuyor. Misak-ı Milli denilen bir tarihimiz var, değil mi? Sağ olsaydı Misakımilli ile bunun 'Ne işiniz var orada?' dediği yerlerde kim olacaktı? Biz olacaktık ama bunun kafası basmaz. Bu bir defa başında olduğu partinin geçmişini bile bilmez. O kadar bu işlerden geri. Bu, biliyorsunuz kasetle gelmedi mi, kasetle geldi. 'Aday değilim.' dedi, ertesi gün bir kaset, kasetle beraber bir de baktık ki CHP'nin başına geçmiş."

"İdlib meselesi en az Afrin, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Dün öğlen Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim. Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız. İnşallah bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz." diye konuştu.

"Bizim sevdamız millet, gayemiz hizmet." diyen Erdoğan, millete olan sevgilerini sadece lafta bırakmayıp yatırımlar, eserler ve hizmetlerle de ispat ettiklerini söyledi. Hiçbir ilçe geri kalmasın, hiçbir vatandaş kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, "81 vilayetimizin, 922 ilçemizin her birinde eserimiz var. Her bir mahallemizde, köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Bugün de İzmir'de tarihi bir yatırımı şehrimizin ve sizlerin istifadesine sunduk. Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun açılış törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik." dedi.

Erdoğan, bu otoyolun hizmete girmesiyle İzmir-Çandarlı arasındaki ulaşım süresinin 1,5 saatten 40 dakikaya düşürüldüğünü belirterek bugün aynı zamanda bir özel sektör firmasının 550 kişiye istihdam sağlayacak yeni seramik fabrikasının açılışını da yapacaklarını aktardı. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışını da yaptıklarını anımsatan Erdoğan, bu kütüphanede vatandaşlara Külliye'nin mutfağından çıkan ikramların da ücretsiz sunulduğunu anlattı.

"Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan bize durmak, dinlenmek yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki Pakistan ziyaretinde de ticaretten savunma sanayine kadar iş birliği imkanlarının ele alındığını dile getirerek "Salı günü de Azerbaycan'a giderek Bakü'de Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyimizin 8. toplantısını icra edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturmadan, 2053 ve 2071 vizyonumuzun temellerini sağlam bir şekilde atmadan bize durmak, dinlenmek yok." ifadelerini kullandı.

Bir taraftan il ve ilçeleri ziyaret ederek yeni yatırımların açılış heyecanını milletle paylaştıklarını, diğer taraftan da dünyayı kucaklayıp her platformda ay yıldızlı al bayrağı yüceltmeye çalıştıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimize en güzel şekilde hizmet etmek için gece gündüz koşturuyoruz. Biz sizlere efendi olmaya, hizmetkar olmaya geldik. Biz bütün hizmetleri yaparken bakıyorsunuz CHP hala eski CHP. Teknoloji ilerliyor, ülke ilerliyor, Türkiye gelişiyor ancak CHP yerinde sayıyor. Yıllarca CHP'li belediyeler çöple, çamurla, çukurla anılırdı. Bugün de aynı şekilde anılıyor. CHP'li belediyeler senelerce yasaklarla, yolsuzluklarla, işçi kıyımlarıyla gündeme gelirdi. Bugün de yine bunlarla gündeme geliyor. Aradan geçen onca zamana rağmen CHP'li belediyeler hizmet ve eserleriyle değil, Yalova'daki gibi rüşvet ve yolsuzluk düzenleriyle haber konusu oldu. CHP'nin başındaki zat grup kürsüsünden yaptığımız davete rağmen bugün buraya gelemedi. Niye, gelecek yüzü yok da onun için."

(Sürecek)