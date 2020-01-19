Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:15 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.
Görüntü Dökümü
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-Erdoğan'ın uçaktan inişine ilişkin fotoğraf
-Erdoğan'ın karşılanmasına ilişkin fotoğraf
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