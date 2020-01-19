Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'ın uçaktan inişine ilişkin fotoğraf

-Erdoğan'ın karşılanmasına ilişkin fotoğraf


Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Berlin, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:15 Kaynak: DHA
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