Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere geldiği Berlin'de havaalanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Hotel'e geçti.

Otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan da yanlarına giderek vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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