Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Berlin'de konaklayacağı otele gelişinde Almanya'da yaşayan Türkler tarafından sevgi gösterisinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle, Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılmak üzere geldiği Berlin'de havaalanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Hotel'e geçti.
Otelin karşısında toplanan Türkler, Erdoğan'ın gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.
Erdoğan da yanlarına giderek vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişinde Almanya'da yaşayan bir Türk ailenin bebeğini sevdi, bebeğe altın taktı.
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı Zirve devam ederken Hafter'den küstah açıklama: Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak BM'den Libya çağrısı: İç savaşı engellemek için acilen harekete geçmeliyiz