Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berlin Konferansı/Ekonomik durum/Okulların açılması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berlin Konferansı/Ekonomik durum/Okulların açılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına binerek ayrılması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Berlin Konferansı'na katılanların neredeyse hiçbirisi bu konferansın şartlarına, gereklerine uymadılar, uymuyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına binerek ayrılması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Berlin Konferansı'na katılanların neredeyse hiçbirisi bu konferansın şartlarına, gereklerine uymadılar, uymuyorlar"
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14.08.2020 21:28:04. #1.12#
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