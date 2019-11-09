Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti
Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu üyelerini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Çebi, Erdoğan'a 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı Beşiktaş forması ile kulübün simgesi kartal heykeli hediye etti. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:08 Kaynak: İHA
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