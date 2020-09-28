Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı, vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan minik bir çocuğa da kestane ikram etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki konferans sonrası Beşiktaş Vapur İskelesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Bir kestaneciden kestane alan Erdoğan, minik bir çocuğa ikram etti.