Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı, vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı, vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan minik bir çocuğa da kestane ikram etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki konferans sonrası Beşiktaş Vapur İskelesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Bir kestaneciden kestane alan Erdoğan, minik bir çocuğa ikram etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti

Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 17:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestane alıp minik çocuğa ikram etti - Son Dakika


Son Dakika

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