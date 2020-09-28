Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı - Son Dakika

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı.
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Dolmabahçe Ofisi geçti. Erdoğan burada "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katıldı. Sempozyum sonrası Erdoğan, Beşiktaş Vapur İskelesi önündeki bir kestaneciye uğradı. Erdoğan kestane alarak çevredekilere ikram etti. Erdoğan, kestane verdiği bir çocukla bir süre sohbet etti. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Erdoğan kestanelerin tadına da baktı.
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