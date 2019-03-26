Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de Kulağıma Kirli Haberler Geliyor, Buna Üzüldüm. İnşallah Besnili...
8 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de kulağıma kirli haberler geliyor, buna üzüldüm. İnşallah Besnili kardeşlerim çevrilen kirli oyunları sandıkta düzeltecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de kulağıma kirli haberler geliyor, buna üzüldüm. İnşallah Besnili kardeşlerim çevrilen kirli oyunları sandıkta düzeltecek."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:32 Kaynak: AA
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