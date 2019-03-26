Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de Kulağıma Kirli Haberler Geliyor, Buna Üzüldüm. İnşallah Besnili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de Kulağıma Kirli Haberler Geliyor, Buna Üzüldüm. İnşallah Besnili...

8 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de kulağıma kirli haberler geliyor, buna üzüldüm. İnşallah Besnili kardeşlerim çevrilen kirli oyunları sandıkta düzeltecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de kulağıma kirli haberler geliyor, buna üzüldüm. İnşallah Besnili kardeşlerim çevrilen kirli oyunları sandıkta düzeltecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:32 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Besni, Politika
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