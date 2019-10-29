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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul ediyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul ediyorANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul ediyor

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yabancı misyon temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul ediyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Beştepe, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:21 Kaynak: İHA
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