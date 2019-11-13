Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (1)
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (1)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Erdoğan-Trump tokalaşması Karşılama töreni detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (1), System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Erdoğan-Trump tokalaşması

Karşılama töreni detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
Trump'tan "Kürtlerle neden çalışıyorsunuz?" sorusuna yanıt: Onlarla çok iyi anlaşıyoruz Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 03:13:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]