Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (2)

Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'da yürüyüşü Erdoğan ve Trump'ın eşleriyle birlikte fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.
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14.11.2019 03:13:15. #1.13#
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