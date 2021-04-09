CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYKOZ CAM VE BİLLUR MÜZESİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYKOZ CAM VE BİLLUR MÜZESİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ (1)

09.04.2021 16:39
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYKOZ CAM VE BİLLUR MÜZESİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ (1), System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi açılışını gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı. Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmasında, "Müze binasının da içinde yer aldığı bu alan başlı başına bir sanat vahasıydı. Günümüzde bu eserlerden geriye kalan ahır binası Milli Saraylar tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Gönül isterdi ki inşa edildiği tarihteki tüm eserleri ile bu binayı yaşatabilseydik. Maalesef ülkemizde bir dönem ecdat mirasına çok hoyrat davranılmış nice güzel eserler yerle yeksan edilmiştir" dedi.

"DİĞER KONULARA VAKİT VE ENERJİ AYIRAMADIK"

Erdoğan, "Yaşadığımız coğrafyada 200 yıllık Selçuklu, ardından 600 yıllık Osmanlı ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet tecrübeleriyle yaklaşık bin yıllık bir geçmişimiz var. Bugün de Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar her yerde ecdadımızın bıraktığı kültür izlerine rastlıyoruz. Sahip olduğumuz bu büyük tarih, kültür ve medeniyet mirasına hakkıyla sahip çıkamadığımız ise acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ve alanda kökü mazide olan ati anlayışı ile hareket ediyoruz. Elbette kültür, sanat, bilim dediğimiz hususlar bir anda üretilemediği gibi bir anda da ortadan kaybolmuyor. Sağlam siyasi, ekonomik, askeri güce sahip olmayan ülkelerin sanatlarını, bilimlerini yaşatmakta zorluk çektiklerini biliyoruz. Türkiye ve Türk milleti olarak böyle bir felaketi kısmen de olsa yaşadık. Son asırlarda arka arkaya maruz kaldığımız çöküntüler bizi beka mücadelesine öylesine yoğunlaştırdı ki diğer konulara vakit ve enerji ayıramadık. Son devletimizi de işe bu hercümerç içinde kurduk. Kültür sanatta da kopya çeken taklit eden durumunda kalarak özgürlüğümüzden uzaklaştık" diye konuştu.

MÜZE HAKKINDA

390 dönüm koruluk alan içinde, 3 bin metrekarelik kapalı alanda, modern müzecilik kriterlerine göre tefriş edilen Beykoz Cam ve Billur Müzesi, 12 bölüm ve 1500 eserle sanatseverlerin yeni uğrak yeri olacak. Türk cam sanatını dünyaya tanıtmak amacıyla kurulan Beykoz Cam ve Billur Müzesi, Selçuklu'dan Osmanlı döneminin sonuna kazar uzanan birikimi, benzeri olmayan eserler üzerinden sergileyen özel bir mekan. Müze, adını Osmanlı döneminde bu semtte kurulan Beykoz Cam ve Billurat Fabrika-i Hümayünu'ndan alıyor. Müzenin tarihi binası, Osmanlı Devleti ile Mısır Hıdivliği arasında önemli rol oynayan ve Sultan Abdülaziz tarafından vezirliğe kadar yükseltilen Abraham Paşa tarafından inşa ettiriliyor. Abraham Paşa, 19. yüzyılda Beykoz'da bulunan arazisine köşkler, kuşhaneler, havuzlar, tiyatro binası ve ahır yaptırıyor. Söz konusu yapılardan günümüze kalan ahır binası, Milli Saraylar tarafından 3 yıl süren restorasyon çalışmalarıyla ihya edildi. Dönemin mimari özelliklerini taşıyan 'U' planlı taş yapı, Türkiye'nin ilk ve en zengin cam müzesi haline getirildi. Cam sanatının gelişim evrelerinin kronolojik olarak izlenebildiği Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nde, Türk camlarının yanı sıra Avrupa'da Osmanlı sarayları için üretilmiş eşsiz eserler de yer alıyor. Milli Saraylar koleksiyonundan seçilen 1500 nadide eserin sergilendiği Müze, 12 tematik bölümden oluşuyor. Müzede sergilenen eserlerden en önemlisi, 1237-1246 yılları arasına tarihlenen Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in isminin geçtiği 'Kubadabad Tabağı'. Serbest üfleme tekniğiyle yapılan, mine ve yaldızlarla dekore edilen tabak, dönemine göre ileri teknik ve estetiğe sahip olması bakımından dünyada tek örnek olarak biliniyor. Beykoz Cam ve Billur Müzesi, Osmanlı sarayında cam yapımına ilişkin minyatürleri canlandıran dijital örneklerle de dikkat çekici. Modern müzecilik kriterlerine uygun olarak düzenlenen Müze'de kullanılan teknolojik yenilikler hayranlık uyandırıcı. Memlük kandilleri, Osmanlı revzenleri, Avrupa camları, Cam Bahçe, Kristal Piyano ve Sultan II. Mahmud'un renkli camlarla bezeli saltanat arabası ise sergilenen eserlerden sadece birkaçı. Müze'de sergi salonlarının yanı sıra cam sanatıyla ilgili bir de kütüphane oluşturuldu. Türkçe başta olmak üzere yabancı dilde 600 eserin yer aldığı kütüphane, cam sanatına ilgi duyanlar ve araştırmacılar için başvuru kaynağı niteliğinde. Beykoz Cam ve Billur Müzesi, süreli sergi alanı, çocuklara yönelik eğitici atölyesi, seçkin lezzetler sunan kafesi ve cam eserlerin satışa sunulduğu hediyelik eşya ofisiyle de Avrupa'daki benzerleriyle eşdeğer. Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin içinde bulunduğu koruluk alan 390 dönüm. İçinde modern donatılara sahip çocuk oyun parkı da bulunan ormanlık alan, 117 farklı ağaç türüne ev sahipliği yapması bakımından 'botanik müze' özelliği taşıyor. 75 araçlık bir otoparka sahip olan Müze, COVID-19'a ilişkin alınan tedbirler çerçevesinde 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren hafta için her gün 9: 00 - 18: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı, Milli, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEYKOZ CAM VE BİLLUR MÜZESİ'NİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ (1) - Son Dakika


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