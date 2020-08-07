Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Beyrut'taki patlama) Kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin... - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 14:23

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı

Borsa İstanbul, aşırı dalgalanmaları önlemek için endeks bazlı devre kesici sistemini uygulamaya aldı

Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

Lübnan'daki patlamanın en net görüntüleri yayınlandı

"Erkekliğime küfür etti" dediği kadını silahla öldüren şahıs, polisi arayıp kendisini ihbar etti