Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bez Torbanın Kullanımı Mevcudun Yüzde 55-60'ına Ulaştı.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bez torbanın kullanımı mevcudun yüzde 55-60'ına ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bez torbanın kullanımı mevcudun yüzde 55-60'ına ulaştı. Niye? Herkes hakikati görüyor."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:02 Kaynak: AA
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