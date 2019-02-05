Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biberiydi, Çarlistonuydu, Patlıcanıydı, Domatesiydi; Her Şeyde, Biz Bu...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde, biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde, biz bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:48 Kaynak: AA
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