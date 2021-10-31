Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'dan sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temaslarını sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

BİDEN İLE NE KONUŞULDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında 20 dakika sürmesi beklenen görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Türkiye ve ABD arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle tüm dünyanın merakla beklediği görüşmede kritik konu başlıkları ele alındı. İki liderin başta Türkiye'nin savunma ihtiyaçları olmak üzere NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine ilişkin görüş alışverişinde bulunarak, iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de masaya yatırıldı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENECEK

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın gerçekleştirdikleri görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerini daha güçlendirmek ve geliştirmek için irade beyanında bulunulduğu ve bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.