Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yapacağımız görüşme yeni bir dönemin habercisi olacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yapacağımız görüşme yeni bir dönemin habercisi olacak

26.05.2021 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yapacağımız görüşme yeni bir dönemin habercisi olacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yapacağımız görüşme yeni bir dönemin habercisi olacakCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda, "Amerika'nın daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yapacağımız görüşme yeni bir dönemin habercisi olacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda, "Amerika'nın daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz. Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama, ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileri ile çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha çok yatırımcıları dinlemek, onların görüş ve kanaatlerini öğrenmek, ortak yatırım fırsatlarını değerlendirmek arzusunda olduğunu söyledi.

'ZAFİYETLERİNİN HİÇBİRİ TÜRKİYE'DE YAŞANMADI'Küresel ekonominin, koronavirüs salgını kaynaklı gelişmelerden dolayı son asrın en sancılı dönemini yaşadığını belirten Erdoğan, "Geride bıraktığımız 1,5 yıl hem şirketler hem de devletler açısından pek çok sınamayı beraberinde getirdi. Dünya ekonomileri birkaç istisna dışında çok ciddi daralmalar yaşadı. Bilhassa havacılık, turizm, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketler salgına karşı alınan kısıtlamalardan olumsuz etkilendi. Yine bu dönemde güçlü sağlık altyapısının sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların değerini hep birlikte gördük. Salgın döneminde birçok ülkede yaşanan sıkıntılar tedarik zincirindeki aksaklıkların ve güvenlik zafiyetlerinin hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı" dedi.'POZİTİF YÖNDE AYRIŞTIK'Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaşıldığını ifade eden Erdoğan, "Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz. Türkiye olarak salgın döneminde sadece sağlıkta değil yatırım, istihdam, üretim, lojistik, kamu güvenliği, sosyal destekler alanında da pozitif yönde ayrıştık. Dünyada birçok ekonominin adeta durma noktasına geldiği bir dönemde biz hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımızı sürdürdük. Salgın herkes için beraberinde bazı zorlukları getirse de Türkiye'nin önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasını sağladık. Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışlarına; sanayisi, üretim kapasitesi, rekabetçi fiyatları, nitelikli iş gücü, coğrafi konumu, güçlü altyapısı ile Türkiye'nin adı daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Salgın döneminde birçok firmamız, daha önce hiç varlık göstermediği ya da kısıtlı pazar payının olduğu ülke ve bölgelere açılma imkanı buldu" diye konuştu.'İLK ÇEYREKTE DE ÇOK GÜÇLÜ BİR BÜYÜME ORANINI YAKALAYACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin yüzde 4 artışla 21 milyar doları aştığını belirterek, "Dünyada salgının etkisi azalıp, ekonomide taşlar yerine oturduğunda Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı da artıyor. 2020'yi suhuletle atlatmamız 2021 senesine güçlü bir başlangıç yapmamızı sağladı. İhracatımız geçen seneye göre yüzde 33,1 artışla 68 milyar 252 milyon dolara çıktı. Bu iyimser tablonun oluşmasında ülkelerimiz arasındaki dış ticaret artışının da katkısı olduğunu görüyoruz. 2021 yılının ilk 4 ayında ihracatımız önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu. Önümüzdeki hafta 2021 yılının ilk çeyrek büyüme rakamlarını göreceğiz. Öncü veriler ilk çeyrekte de çok güçlü bir büyüme oranını yakalayacağımıza işaret ediyor. Sanayi üretimimiz 2021 yılı 1'inci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım talebinde de ciddi bir artış gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.'TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENEN AMERİKALI FİRMALARA TEŞEKKÜR EDİYORUM'Uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 42 azaldığı 2020 yılında Türkiye'nin yaklaşık 8 milyar dolar doğrudan yatırım çekmeyi başardığını söyleyen Erdoğan, "Amerika'nın Türkiye'deki toplam doğrudan yatırımları 13 milyar dolara, Türk firmalarının Amerika'daki yatırımları ise 7,2 milyar dolara ulaştı. Bu vesile ile Türkiye ve Türk ekonomisine güvenen tüm Amerikalı firmalara ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. 3 kıtanın kalbi konumundaki Türkiye'yi sizlerin de destekleriyle küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum" dedi.'MÜTTEFİKLİK İLİŞKİLERİMİZ HER TÜRLÜ BADİRENİN ÜSTESİNDEN GELMEYİ BAŞARDI'Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile uzun yıllara sari, köklü çok boyutlu müttefiklik ilişkilerini önemsediklerinin altını çizerek, "Zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen ortaklığımız ve müttefiklik ilişkilerimiz her türlü badirenin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Amerika ile Suriye'den Libya'ya, terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ciddi iş birliği potansiyelimiz bulunuyor. Ülkelerimiz arasındaki mevcut mekanizmaları işleterek hızla mesafe almak istiyoruz" diye konuştu.'BİDEN İLE YAPACAĞIMIZ GÖRÜŞME YENİ BİR DÖNEMİN HABERCİSİ OLACAK'Ekonomik Ortaklık Konseyi, Ekonomik ve Ticari İşbirliği Çerçevesi, Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması Konseyi gibi bu tür mekanizmaları devreye almaları gerektiğini ifade eden Erdoğan, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler, Türkiye'nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, Türkiye menşeli ihraç ürünlerine yönelik anti-damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Bu konularda Amerika'dan daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz. Başkan Biden'ın 1915 olayları hakkında yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de Sayın Biden ile NATO zirvesinde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum. Türkiye olarak hem ticarette hem de yatırımlarda gereken adımları atmakta kararlıyız. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinde yeni Amerikan yönetiminin de bizimle aynı iradeye sahip olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Şimdiye kadar karşılaştığımız çeşitli haksızlıklara rağmen, siyasetin yatırım ve ticari ilişkilerimize zarar vermemesi için azami hassasiyet gösterdik. Ülkemize yatırım yapan, istihdam oluşturan, ekonomik kalkınmamıza katkı sağlayan, uluslararası şirketlere daima destek olduk. Kısa dönemli kazançlar uğruna serbest piyasa ekonomisinin ve kurallara dayalı uluslararası ticaretin aşındırıldığı salgın döneminde dahi ticarette korumacı politikalara asla başvurmadık. Özellikle yabancı sermaye düşmanlığı, yabancı karşılığı, antisemitizm ırkçılık gibi çarpık zihniyetlerin toplumumuzda zemin bulmasına hiçbir zaman fırsat vermedik, vermeyiz" dedi.'TEŞVİK SİSTEMİMİZİ SADELEŞTİRECEĞİZ'Son 19 yıldır reform gündeminden asla kopmadıklarını, şimdiye kadar karşılaşılan sorunların üzerine nasıl çözüm odaklı gitmişlerse bugün de aynısını yaptıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre ekonomide, özgürlüklerde, hukuk ve adalette reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kısa süre önce insan hakları eylem planımız ile ekonomi reform paketimizi kamuoyunun takdirine sunduk. 2023'e giden süreçte ülkemizi darbe Anayasası'ndan kurtararak yeni sivil bir anayasaya kavuşturma niyetimizi de ilan ettik. Yine bu dönemde Türkiye uluslararası doğrudan yatırım stratejisi belgesini hazırladık. Böylece ülkemizin ihtiyaç duyduğu katma değerli yatırımları tanımladık. Bu yatırımları çekebilmek için kurumlarımıza düşen sorumlulukları belirledik. İnşallah yakında belgemizi de milletimiz ve uluslararası yatırımcılarla paylaşacağız. Uluslararası doğrudan yatırımlardan ülkemizin yıllık aldığı payı orta vadede yüzde 50 oranında artırmak istiyoruz. Bu amaçla teşvik sistemimizi sadeleştirerek yatırımcıların teşviklerden daha kolay yararlanmasını sağlayacağız. Yatırımları miktar olarak artırırken ülkemizin teknolojik dönüşümünü hızlandıracak, istihdam oluşturacak ve cari dengemize pozitif katkı sağlayacak projelere özel önem veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca iş insanlarına Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Dijital Dönüşüm Ofisleri ve diğer kurumların yeni yatırım projelerinde kendilerine destek olacağını söyledi. Program ABD'li yatırımcıların soru ve görüşlerini açıklamasıyla devam etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Yatırım, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yapacağımız görüşme yeni bir dönemin habercisi olacak - Son Dakika


Son Dakika

İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir İbrahim Tatlıses'in Oğuz Yılmaz pişmanlığı: İnşallah bana hakkını helal etmiştir TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu TFF 1. Lig Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenen Altay, Süper Lig'e yükselen son takım oldu Tartışmaların odağındaki aşı sertifikasına Avrupa Parlamentosu komitesinden onay Tartışmaların odağındaki aşı sertifikasına Avrupa Parlamentosu komitesinden onay Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 166 kişi vefat etti, 8 bin 738 yeni vaka tespit edildi İntihardan vazgeçen vatandaş sarktığı çatıdan yukarı tırmanamadı, imdadına iki öğretmen yetişti İntihardan vazgeçen vatandaş sarktığı çatıdan yukarı tırmanamadı, imdadına iki öğretmen yetişti Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti ABD'nin Kaliforniya eyaletinde silahlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
17:56 Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış
17:54 Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin'den önemli uyarı: Günde 1 paket sigara içiyorsanız bu taramayı yaptırmanız şart
17:54 Trabzonspor'un yeni transferleri 33'lük Gervinho ve 31 yaşındaki Peres'in maliyeti dudak uçuklattı
17:49 Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan, sanıkları ölümle tehdit etti
17:34 Menajeriyle transfer pazarlığı başladı! Aboubakar için Ali Koç tüm şartlarını zorluyor
17:25 Medya şirketi MGM'yi, Amazon 8,45 milyar dolara satın alıyor
17:17 Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Sedat Peker tartışmalarına yanıt verdi: Siyasetin referansı suç örgütleri olmamalı
17:17 Ahmet Çakar'dan Ali Koç paylaşımı: Serdar Tatlı'yı görevden aldırmazsanız Fenerbahçeyiz demeyin
17:09 Mine Tugay paylaştı, takipçilerinden beğeni yağdı
16:49 Fatih Terim'den sosyal medyada kendisine hakaret eden 14 kişi hakkında suç duyurusu
Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
22:23
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı Inter, teknik direktör Antonio Conte ile yolları ayırdı         
21:19
Görüntüler büyülüyor! Süper Çiçek Kanlı Ay bu gece Türkiye semalarında Görüntüler büyülüyor! Süper Çiçek Kanlı Ay bu gece Türkiye semalarında         
21:08
Amerikalı bilim insanlarından yeni araştırma! Acıya dayanıklı kişiler koronavirüse daha az yakalanıyor Amerikalı bilim insanlarından yeni araştırma! Acıya dayanıklı kişiler koronavirüse daha az yakalanıyor         
20:09
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Son Dakika: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanmaya başlanacak Son Dakika: 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri aşılanmaya başlanacak         
19:24
7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu 7 kişinin ölümüne neden olan ve kırmızı bültenle aranan sürücü, 3 yıl sonra teslim oldu         
19:08
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 22:32:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yapacağımız görüşme yeni bir dönemin habercisi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement