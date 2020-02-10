Cumhurbaşkanı erdoğan, bilgi ulusal siber olaylara müdahale merkezi açılış töreni'nde konuştu-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan, bilgi ulusal siber olaylara müdahale merkezi açılış töreni'nde konuştu-3 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan, bilgi ulusal siber olaylara müdahale merkezi açılış töreni'nde konuştu-3

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilgi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu-3.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilgi Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu-3

Cumhurbaşkanı erdoğan, bilgi ulusal siber olaylara müdahale merkezi açılış töreni'nde konuştu-3

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜRKSAT 6A'nın tasarımı tamamlandı, 2022 yılında uzaya göndereceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından... Yoğun kar yağışı nedeniyle 12 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:51:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı erdoğan, bilgi ulusal siber olaylara müdahale merkezi açılış töreni'nde konuştu-3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]