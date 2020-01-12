Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüştü

29 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kim Milyoner Olmak İster" adlı yarışma programına katılan konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede, Genç'e görevi ve üniversite eğitimi hakkında sorular sordu.

Genç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorularını önündeki kağıda yazarak cevapladığı görülürken, Erdoğan da Genç'e başarı dileğinde bulundu.

Genç'i ve kardeşlerini izlediğini dile getiren Erdoğan, "Arkadaşlar bana sürpriz yaptı. Ben Ümmü Gülsüm'le görüntülü olarak tanışma fırsatını bulduğum için çok mutluyum. Annene, babana ve bütün ailene benden selamlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ve Genç, görüntülü sohbetlerinde, Borçka'nın halk arasında "Macahel" olarak bilinen Camili yöresindeki bal ile ilgili de konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Genç'i ve ailesini, fırsat bulduklarında Ankara'da ağırlamak istediğini kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 07:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emre Mor Leeds United'a transfer olmak istiyor ancak taraftar tepkili
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsüm Genç ile görüştü Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı

Son Dakika Haberleri
19:58 Kore gazisi İsmail Ulaş hayatını kaybetti - Son Dakika
19:58 Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
19:54 Spil Dağı Milli Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
19:52 Putin, Macron ile Libya krizini görüştü - Son Dakika
19:52 Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı - Son Dakika
17:48 Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Son Dakika
16:49 Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 19:59:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilgi yarışmasına katılan konuşma engelli Gülsüm Genç'le görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]