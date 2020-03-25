Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim kurulu üyeleriyle telekonferans bağlantısı yaptı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim kurulu üyeleriyle telekonferans bağlantısı yaptı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim kurulu üyeleriyle telekonferans bağlantısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim kurulu üyeleriyle telekonferans bağlantısı yaptı
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:29 Kaynak: İHA
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