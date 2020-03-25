Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla yaptığı görüşmede, "Milletimizle gönül ve işbirliği içinde inşallah bu musibetinde üstesinden geleceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla yaptığı görüşmede, "Milletimizle gönül ve işbirliği içinde inşallah bu musibetinde üstesinden geleceğiz. Bu güne kadar terörden darbeye ve ekonomik saldırıya kadar nice sıkıntıyı birlik ve berberlik içinde aşan Türkiye Allah'ın izni ile virüs meselesini çözecektir. Yeter ki kurallara uyulmasını temin edelim ve metanetimizi koruyalım" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle bir telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.


"Milletimizle gönül ve işbirliği içinde inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu hastalığa karşı tedbirleri vakitlice almasında ve sürecin nispeten düşük seyirli gelişmesinde bilim kurulu olarak sizlerin çalışmalarının tavsiyelerinin çok büyük rolü olmuştur. Milletimiz bu virüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirleri büyük bir anlayışla karşılamış, önemli ölçüde de riayet etmiştir. Toplumumuzda henüz tehdidin büyüklüğünü kavrayamamış olan varsa da genel olarak milletimizin hassasiyetinden memnunuz. Hala meselenin hayatiyetinin farkına varmamış olanların da özellikle sizlerin telkinleri ve tavsiyeleriyle en kısa sürede doğruyu göreceklerine inanıyorum. Bilimin ve bilim insanlarımızın bu süreçte ortaya koydukları dirayetli, yapıcı net ve ikna edici tavır inşallah diğer alanlarda da örnek olacaktır. Ülkemizdeki vaka ve ölüm oranı giderek azalan bir trendi ifade ediyor. Nisan ayının ilk dilimine yönelik simülasyonlar her gün sonunda yapılan vaka ve ölüm açıklamasıyla biraz daha geriliyor. Milletimizle gönül ve işbirliği içinde inşallah bu musibetinde üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar terörden darbeye ve ekonomik saldırıya kadar nice sıkıntıyı birlik ve berberlik içinde aşan Türkiye Allah'ın izni ile virüs meselesini çözecektir. Yeter ki kurallara uyulmasını temin edelim ve metanetimizi koruyalım" dedi.


"Türkiye Cumhuriyet'i Devlet'i tüm imkanları ile 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır"


"Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlık her türlü takdirin üstündedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin şahsında tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Gerek hastanelerimizde gerekse karantina yurtlarında ve evlerde yapılan takiplerin olumlu etkilerini her gün daha iyi görüyoruz. Değerli bilim kurulu üyelerimiz böylesine kapsamlı bir krizde elbette bir takım eksiklikler olmuştur, olacaktır. Tespit ettiğimiz her sorunu çözmenin yollarını arıyor ve bir şekilde de buluyoruz. Her konuda olduğu gibi bu hastalık döneminde de çıkarcılar, bozguncular, art niyetliler, cahiller, kendi gizli gündemlerinin peşinde koşanlar olmuştur, olacaktır. Bunların hiçbiri sizlerin moralini bozmasın, canınızı sıkmasın, şevkini kırmasın. Gerektiğinde güvenlik güçlerimiz, gerektiğinde savcılarımız ve hakimlerimiz üzerine düşeni yapıyorlar. Siz bilim insanlarımızda doğru bilgilendirmeyle bu tür girişimlerin önünü zaten kesiyorsunuz. Önemli olan hep birlikti bu sıkıntılı dönemin en az kayıp ve en az maliyetle atlatabilmektir. Aldığımız tedbirlerle milletimizin sadece sağlığını değil, ihtiyaçlarının karşılanmasından tüm sorunlarına derman olmak için çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm imkanları ile 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır. Aynı şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızda büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız vasıtası ile sürekli temastayız. Ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımıza, öğrencilere öncelik vermek suretiyle mevcut şartlar çerçevesinde gereken imkanları sağlıyoruz. Şu anda bugün aldığım bazı bilgiler Avrupa'da birçok yerde ölüm hadiselerinde maalesef ölenleri buz pateni alanlarına seren ülkeler var. Türkiye olarak biz bu tür adımlar atmadık, atılmasına da hiçbir zaman müsaade etmeyiz" diye konuştu.


"Gereken her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız"


Bilim Kurulu'nun toplantısını önemsediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerin hastalığın yayılma hızının kırılması bakımından kritik olduğunu biliyoruz. Hep birlikte daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek gereken her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Özellikle bu akşamki toplantıyı çok ama çok önemsiyorum. Bir taraftan sağlıkla ilgili ne gibi adımlar acil olarak bu hafta sonuna kadar ve önümüzdeki hafta içinde adımlar atmalıyız. Öbür taraftan eğitim öğretimde ne gibi adımlar atmalıyız. Çünkü bu alanda da gerek bakanım gerekse bizler sıkıştırılıyoruz bende yaptığım açıklamada bilim kurulumuz bu alanda nasıl bir tavsiyede bulunursa biz o tavsiyeye uyarız dedim. Şu anda gerek Sağlık Bakanım gerekse Milli Eğitim Bakanımda bu konuda sizlerle bunu tartışacaklar müzakere edecekler ona göre vereceğiniz kararlarda inşallah bunu da açıklayıp şöyle yol haritamızı belirlemiş çizmiş olalım diyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:13 Kaynak: İHA

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