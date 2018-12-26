Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim ve Teknolojiden Mahrum Bir Kalkınma Çabasının Menzile Varması Mümkün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim ve Teknolojiden Mahrum Bir Kalkınma Çabasının Menzile Varması Mümkün...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkınma çabasının menzile varması mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkınma çabasının menzile varması mümkün değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:24 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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