Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim ve Teknolojiden Mahrum Bir Kalkınma Çabasının Menzile Varması Mümkün...
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkınma çabasının menzile varması mümkün değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilim ve teknolojiden mahrum bir kalkınma çabasının menzile varması mümkün değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:24 Kaynak: AA
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