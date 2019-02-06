Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilimin Kendisinin Ticari Bir Meta Haline Gelmesine İzin Vermemeliyiz."
6 dakika önce
IHAAW144841-SIY/06-02-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilimin kendisinin ticari bir meta haline gelmesine izin vermemeliyiz.
IHAAW144841-SIY/06-02-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilimin kendisinin ticari bir meta haline gelmesine izin vermemeliyiz." 06.02.2019 14: 48: 41 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:54 Kaynak: İHA
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