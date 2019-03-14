Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilkent Şehir Hastanemizin Merkezinde Yer Aldığı Bölgede 600 Dönümlük...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bölgede 600 dönümlük sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bölgede 600 dönümlük sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:33 Kaynak: AA
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