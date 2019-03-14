Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilkent Şehir Hastanemizin Merkezinde Yer Aldığı Bölgede 600 Dönümlük...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilkent Şehir Hastanemizin Merkezinde Yer Aldığı Bölgede 600 Dönümlük...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bölgede 600 dönümlük sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilkent Şehir Hastanemizin merkezinde yer aldığı bölgede 600 dönümlük sağlık vadisi ve yaşam bilimleri teknoloji geliştirme bölgesi kuracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:33 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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