Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bin 200 Yataklı Erzurum Şehir Hastanesini Şehir Merkezine Kazandırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bin 200 Yataklı Erzurum Şehir Hastanesini Şehir Merkezine Kazandırıyoruz"

3 saat önce

- AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları...

- AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
Salondan ve partililerden görüntüler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce farklı bir şekilde düşünülen bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şimdi şehir merkezine kazandırıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:37 Kaynak: AA

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