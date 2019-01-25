Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bin 200 Yataklı Erzurum Şehir Hastanesini Şehir Merkezine Kazandırıyoruz"

- AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı Salondan ve partililerden görüntüler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları...

- AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı

Salondan ve partililerden görüntüler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (3)



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha önce farklı bir şekilde düşünülen bin 200 yataklı Erzurum Şehir Hastanesini şimdi şehir merkezine kazandırıyoruz."

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