Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bayram ikramiyelerini bin 100 lira olarak bayrama yetiştireceklerini açıkladı.

AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin "Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Bin + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz" açıklamışında bulundu. - ANKARA