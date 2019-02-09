Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bina Çökmesi Sonucu Yaralananları Ziyaret Etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları, hastanede ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları, hastanede ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından, yaralıların tedavilerinin sürdüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.



Yaralıları ziyaret eden ve sağlık durumları hakkında hastane başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.



Erdoğan'a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

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