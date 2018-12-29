Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binalı Yıldırım ile Salona Girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binalı Yıldırım ile Salona Girdi

1 saat önce

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi. Erdoğan'a, Sinan Erdem Spor Salonu'na girişinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti. istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:19 Kaynak: DHA

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