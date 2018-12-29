Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binalı Yıldırım ile Salona Girdi
1 saat önce
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi.
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin 31 Mart Yerel Seçimleri İstanbul
Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı için Sinan Erdem
Spor Salonu'na geldi. Erdoğan'a, Sinan Erdem Spor Salonu'na girişinde TBMM Başkanı Binali Yıldırım
da eşlik etti. istiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Erdoğan
, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:19 Kaynak: DHA
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