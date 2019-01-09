Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bindirilmiş Kıtalarla Seçim Kazanmak Olmaz. Kim Yaşıyorsa Seçimi Onlar...
45 dakika önce
IHAAW135031-SIY/09-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanmak olmaz. Kim yaşıyorsa seçimi onlar yapsın.
IHAAW135031-SIY/09-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanmak olmaz. Kim yaşıyorsa seçimi onlar yapsın. İçişleri Bakanlığı
bu konuyu yakın takibe alacak" dedi. 09.01.2019 13: 50: 31 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:56 Kaynak: İHA
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