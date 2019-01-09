Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bindirilmiş Kıtalarla Seçim Kazanmak Olmaz. Kim Yaşıyorsa Seçimi Onlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bindirilmiş Kıtalarla Seçim Kazanmak Olmaz. Kim Yaşıyorsa Seçimi Onlar...

45 dakika önce

IHAAW135031-SIY/09-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanmak olmaz. Kim yaşıyorsa seçimi onlar yapsın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW135031-SIY/09-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bindirilmiş kıtalarla seçim kazanmak olmaz. Kim yaşıyorsa seçimi onlar yapsın. İçişleri Bakanlığı bu konuyu yakın takibe alacak" dedi. 09.01.2019 13: 50: 31 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Poşet Uygulaması ile İlgili İlk Kez Konuştu: Anacığım Evde File Dokurdu Son Dakika! Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek

İzmir'de Kadınları Muayene Eden Doktorun Çektiği Görüntüler, Rus Sitesinde Yayınlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 14:41:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bindirilmiş Kıtalarla Seçim Kazanmak Olmaz. Kim Yaşıyorsa Seçimi Onlar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]