Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binlerce Kilometre Öteden Gelip Burnumuzun Dibinde Silah Çatanlar, Bize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar."

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