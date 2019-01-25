Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binlerce Kilometre Öteden Gelip Burnumuzun Dibinde Silah Çatanlar, Bize...
34 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:05 Kaynak: AA
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