Cumhurbaşkanı Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi

14 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi patentiyle yerli ve milli ilaç geliştirme, üretme, bunu ülke içinde ve uluslararası alanda pazarlama çabası içinde olan bir anlayışı yerleştirmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, "Ancak yerli ve milli ilaç sanayisini geliştirme, tıbbi...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi patentiyle yerli ve milli ilaç geliştirme, üretme, bunu ülke içinde ve uluslararası alanda pazarlama çabası içinde olan bir anlayışı yerleştirmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, "Ancak yerli ve milli ilaç sanayisini geliştirme, tıbbi cihaz sektörünü güçlendirme konusunda attığımız adımlarda maalesef tıpkı bir dönem savunma sanayisinde olduğu gibi gizli bir direnişle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi kapsamında düzenlenen BIO Türkiye Ödül Töreni'ne gönderdiği mesajında, BIO Türkiye organizasyonunun başarılı geçmesini dileyerek, ödül alanları kutladı.

İlaç sektörünün özel önem ve öncelik verilen alanlar arasında, savunma sanayisinden sonra ikinci sırada yer aldığını bildiren Erdoğan, sağlık alanında atılacak her adımın ekonomik olmanın ötesinde stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, son dönemde yaşanılan bazı hadiselerin şartlar zorlaştığında ancak kendi üretimimiz, kendi altyapımız ve kendi gücümüzle ayakta kalabileceğimizi gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz konusunda ithalata ve fason üretime dayalı tedarik modelini sürdürebilmesi artık mümkün değildir. Bu amaçla özellikle ilaç ve tıbbi cihaz hususunda kapsamlı bir yerlilik ve millilik çalışması başlattık. Kendi patentiyle yerli ve milli ilaç geliştirme, üretme, bunu ülke içinde ve uluslararası alanda pazarlama çabası içinde olan bir anlayışı yerleştirmenin mücadelesini veriyoruz. Ancak yerli ve milli ilaç sanayisini geliştirme, tıbbi cihaz sektörünü güçlendirme konusunda attığımız adımlarda maalesef tıpkı bir dönem savunma sanayisinde olduğu gibi gizli bir direnişle karşılaşıyoruz. Türkiye açısından böylesine hayati öneme haiz bir sektörde hedeflerimizin kişisel hesaplar ve kurum taassuplarıyla engellenmesine izin veremeyiz."

Erdoğan, sektör temsilcilerinin ve bilim insanlarının da destekleriyle Türk ilaç ve tıbbi cihaz sanayisinin, bu sektörün, çok daha ileriye taşınacağına inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

New York Times: Erdoğan, Avrupa'nın problemlerini tek başına üstlenen bir lider
Japonya'dan Türkiye'ye gelen ilk gelin, 65 yıl sonra Erzurum'da Numan Kurtulmuş: "Atatürk bu adamı kızılcık sopasıyla kovalardı" 5 aylık hamile olan Katy Perry, yaz başında olacak düğününü koronavirüs nedeniyle erteledi

Son Dakika Haberleri
12:49 5 aylık hamile olan Katy Perry, yaz başında olacak düğününü koronavirüs nedeniyle erteledi
11:54 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
11:41 Özge Ulusoy, Antalya'da gelinlik giydi
11:23 Yaşar, dinleyicilerini geçmişe götürdü
11:42 Survivor'dan elenen oyuncu Melis Tuğba Türk, tatil pozlarıyla Instagram'a damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 13:21:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]