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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz havzasını etkileyecektir."
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