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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz...
6 saat önce
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:30 Kaynak: AA
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.
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