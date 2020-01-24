Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz...

6 saat önce

Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

Salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile Türk-Alman Üniversitesi Yeni Binalarının Açılış Törenine katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir an önce sükunet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı tüm Akdeniz...

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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