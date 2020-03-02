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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırlara çekilmezlerse omuzlarının...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırlara çekilmezlerse omuzlarının üstünde baş kalmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:18 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırlara çekilmezlerse omuzlarının üstünde baş kalmayacak." - ANKARA
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