Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırlara çekilmezlerse omuzlarının... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırlara çekilmezlerse omuzlarının... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırlara çekilmezlerse omuzlarının...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırlara çekilmezlerse omuzlarının üstünde baş kalmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırlara çekilmezlerse omuzlarının üstünde baş kalmayacak." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:18 Kaynak: İHA
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