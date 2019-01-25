Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Asır Önce Bizi Bu Topraklara Gömeceklerini Sananlara Çanakkale'yle,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara Çanakkale'yle, Ku'tül Amare'yle, İstiklal Harbi'yle derslerini verdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara Çanakkale
'yle, Ku'tül Amare'yle, İstiklal Harbi'yle derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama gözleri arkalarında kaldı. Vatanımızın ve milletimizin üzerindeki hesapları bitmedi."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:01 Kaynak: AA
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