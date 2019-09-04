Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul...
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez."
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez."
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