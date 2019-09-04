Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul...

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:03 Kaynak: AA
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