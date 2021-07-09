Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da kıldığı cuma namazının ardından yaptığı konuşmada, "Bir taraftan surlar yeniden inşa ediliyor, öbür taraftan konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip inşallah sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz. Çok çok güzelleştirilirmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretle bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Cumhurbaşkanı, kentteki programı kapsamında 7 Aralık 2015'te PKK'lı teröristlerin yaktığı Osmanlı Dönemi'nin ilk eserlerinden olan, tarihi Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde cuma namazını kıldı.