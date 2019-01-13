Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Cumhur İttifakı Var ve Bunun Karşısında Bir İllet, Zillet İttifakı Var....
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir cumhur ittifakı var ve bunun karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bir cumhur ittifakı var ve bunun karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:26 Kaynak: AA
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