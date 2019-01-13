Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Cumhur İttifakı Var ve Bunun Karşısında Bir İllet, Zillet İttifakı Var....

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Cumhur İttifakı Var ve Bunun Karşısında Bir İllet, Zillet İttifakı Var....

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir cumhur ittifakı var ve bunun karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir cumhur ittifakı var ve bunun karşısında bir illet, zillet ittifakı var. Bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermemiz lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:26 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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