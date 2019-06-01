Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:17 Kaynak: AA
: "Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz."
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