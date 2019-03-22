Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Daha Benzer Acılar Yaşanmasın, Camiler Kan Gölüne Dönmesin Diye...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha benzer acılar yaşanmasın, camiler kan gölüne dönmesin diye tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Bir daha benzer acılar yaşanmasın, camiler kan gölüne dönmesin diye tavrımızı net bir şekilde ortaya koymalıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:01 Kaynak: AA
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