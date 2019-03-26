Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Daha Hiçbir Güç Türkiye'yi Yeniden Terör Örgütlerinin Cirit Attığı Bir...
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:56 Kaynak: AA
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