Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Daha Hiçbir Güç Türkiye'yi Yeniden Terör Örgütlerinin Cirit Attığı Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Daha Hiçbir Güç Türkiye'yi Yeniden Terör Örgütlerinin Cirit Attığı Bir...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:56 Kaynak: AA

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