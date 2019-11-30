Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören zihniyet, dünyaya barış ve huzur getirememiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören zihniyet, dünyaya barış ve huzur getirememiştir."

Recep Tayyip Erdoğan, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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