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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören zihniyet, dünyaya barış ve huzur getirememiştir.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören zihniyet, dünyaya barış ve huzur getirememiştir."
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