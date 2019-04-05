Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Defa Şunu Bilmeleri Lazım, Türkiye Dünyada Ülkelerden Bir Ülke Değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Defa Şunu Bilmeleri Lazım, Türkiye Dünyada Ülkelerden Bir Ülke Değildir.

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir. Herkes haddini bilecek. Türkiye'de katılımıyla, şu anda yüzde 82-83'e varan bir katılımın olduğu, bir demokrasi dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bunlar böyle bir demokrasi mücadelesini veriyorlar mı? Vermiyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
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