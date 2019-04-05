Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Defa Şunu Bilmeleri Lazım, Türkiye Dünyada Ülkelerden Bir Ülke Değildir.
6 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir. Herkes haddini bilecek. Türkiye'de katılımıyla, şu anda yüzde 82-83'e varan bir katılımın olduğu, bir demokrasi dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bunlar böyle bir demokrasi mücadelesini veriyorlar mı? Vermiyorlar."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA
Dünya Gazetesinin Binası 66 Milyon Bedelle Satışa Çıkarıldı
TESK Başkanı Palandöken: Bankalar Dijital Ortamdaki İşlemlerden Ücret Almamalı
Bursa'dan Mart Ayında 3 Milyar Dolarlık İhracat Yapıldı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var