Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Defa Şunu Bilmeleri Lazım, Türkiye Dünyada Ülkelerden Bir Ülke Değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir. Herkes haddini bilecek. Türkiye'de katılımıyla, şu anda yüzde 82-83'e varan bir katılımın olduğu, bir demokrasi dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bunlar böyle bir demokrasi mücadelesini veriyorlar mı? Vermiyorlar."

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