Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor"
31.10.2020 15:06
AK Parti 7.Olağan İl Kongresi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
AK Parti 7.Olağan İl Kongresi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması VAN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Atatürk Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (2)
Erdoğan: "Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor"
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